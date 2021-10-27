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Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor, bazı illerde yağış var (27 Ekim Çarşamba hava durumu)

27.10.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden 27 Ekim Çarşamba günü beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerine geleceği belirtildi. Öte yandan İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay'da yağış beklendiği aktarıldı.

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor, bazı illerde yağış var (27 Ekim Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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KUZEY BÖLGELERİ İÇİN ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı

MERSİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde Karaman, Niğde, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

TOKAT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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