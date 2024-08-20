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Meteorolojiden bir uyarı daha! Ülke en sıcak dönemini yaşıyor!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
20.08.2024 09:31
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Yurtta sıcak ve kurak Temmuz ayının ardından Ağustos ayında Afrika sıcaklılarının etkisini günden güne daha fazla hissedilmeye başladı. Meteorolojinin yaptığı günlük hava durumu tahmininde yurdun bazı bölgelerinde termometrelerin rekor kırdığı görülüyor.

Meteorolojiden bir uyarı daha! Ülke en sıcak dönemini yaşıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ağustos Salı günü hava durumu verilerini paylaştı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

20 AĞUSTOS SALI GÜNÜ HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 37°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

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AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 39°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 32°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 34°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 32°C Az bulutlu
TRABZON °C, 30°C Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü
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