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Meteorolojiden buzlanma ve don olayı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

Meteorolojiden buzlanma ve don olayı uyarısı

Meteorolojiden, bazı bölgeler için buzlanma ve don olayı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece sis ve pus öngörülüyor.

İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevrelerinin sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Don Meteoroloji Meteorolojiden uyarı sağanak yağış

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