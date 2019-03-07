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Meteorolojiden çığ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:43 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimi fazla yamaçlarda çığ riski bulunduğu bildirildi

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimi fazla yamaçlar için çığ riski uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışı meydana geldi. Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artması bekleniyor. Bu da söz konusu bölgelerde bulunan eğimi fazla yamaçlarda çığ riskini beraberinde getirdi.

Vatandaşların ve yetkililerin, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yaşanması beklenen çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Çığ Uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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