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Meteorolojiden çok sayıda il için yağmur uyarısı! Hafta sonuna dikkat (16 Ekim Cumartesi hava durumu)

16.10.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden, 16 Ekim cumartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in batısı ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Öte yandan pazar günü de devam etmesi beklenen yağışların Marmara ve Ege'de kuvvetli olacağı belirtildi.

Meteorolojiden çok sayıda il için yağmur uyarısı! Hafta sonuna dikkat (16 Ekim Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve batı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AYDIN °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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