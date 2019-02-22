Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'da yarın rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara'da görülecek fırtınanın, pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu bölgede fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de yarın rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın Kuzey Ege'de, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

