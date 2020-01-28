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Meteoroloji'den deprem bölgesinde yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 22:28 | Son Güncelleme

 METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde bu gece ve yarın sabah hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Deprem bölgesinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde ise hafif kar yağışı bekleniyor.

ANKARA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde bu gece ve yarın sabah hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Deprem bölgesinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde ise hafif kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü deprem bölgesinin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceği, yağışların cuma günü akşam saatlerine kadar orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere, perşembe günü yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, cuma günü ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.
HAFTA SONU MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilen açıklamada, sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalacağı ve hafta sonu mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:
"Rüzgarın; bugün kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, çarşamba ve perşembe günleri güney ve güneydoğu yönlerden hafif, cuma günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Hafta sonunda deprem bölgesinde yağış beklenmiyor, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor."

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