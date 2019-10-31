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Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 18:54 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde, yarın aralıklı beklenen yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı şeklinde görülecek

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde beklenen sağanağın, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde yarın öğlen saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışın, cumartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görülecek. (AA)


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