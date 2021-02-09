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Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

09.02.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden, Erzurum ve Erzincan çevresi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu geceden itibaren Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Erzurum'un kuzey ilçeleri İspir, Pazaryolu, Oltu, Olur, Şenkaya, Tortum ve Uzundere ile Erzincan'ın İliç, Refahiye ve Kemaliye ilçelerinde etkili olması beklenen rüzgarın saatteki hızının 40 ila 70 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ve fırtına yüzünden yaşanması muhtemel, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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