Meteorolojiden fırtına uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halen bölgede kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak bölgede fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, 27 Eylül Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

