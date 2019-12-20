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Meteorolojiden fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 18:15 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden gelecek kuvvetli fırtına ve yağış uyarıda bulundu.Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, 22 Aralık Pazar gününden itibaren önümüzde hafta sonuna kadar Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe yağışlarının olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"23 Aralık Pazartesi günü beklenen yağışın yer yer yağmur ve sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden gelecek kuvvetli fırtına ve yağış uyarıda bulundu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, 22 Aralık Pazar gününden itibaren önümüzde hafta sonuna kadar Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe yağışlarının olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"23 Aralık Pazartesi günü beklenen yağışın yer yer yağmur ve sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtına ve yağışın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir."

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