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Meteorolojiden fotoğraf yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 16:46 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce “23 Mart Dünya Meteoroloji Günü” dolayısıyla fotoğraf yarışması yapılacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.

Meteorolojiden fotoğraf yarışması

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce “23 Mart Dünya Meteoroloji Günü” dolayısıyla fotoğraf yarışması yapılacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fotoğraf yarışmasının temasının güneş, dünya ve hava olarak belirlendiğini söyledi. Müdür Güler, "1873 yılında Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı olarak kurulan ve 23 Mart 1950 tarihinde bugünkü adını alan Dünya Meteoroloji Teşkilatı, 23 Mart’ı, her yıl Dünya Meteoroloji Günü olarak kutlamaktadır. 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü, Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyi tarafından belirlenen tema etrafında kutlanmakta ve tema hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. 2019 yılının teması güneş, dünya ve hava olarak belirlenmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında güneş, dünya ve hava konulu bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya son katılım tarihi 8 Mart 2019 olarak belirlenmiştir. Ayrıca jürilerin belirlediği, yarışmada dereceye giren eserler ödüllendirilecektir. Yarışmada 1. seçilen eser sahibine 3 bin 500 TL, 2. seçilen eser sahibine 3 bin TL, 3. seçilen eser sahibine ise 2 bin 500 TL ödül ve plaketleri, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinliğinde takdim edilecektir. Yarışmada dereceye giren eserler Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez birimi ile 15 Bölge Müdürlüğünün yazılı ve basılı tanıtım materyallerinde kullanılacak ayrıca katılımın yapıldığı fuarlarda sergilenecektir. Gerçekleştirilecek olan fotoğraf yarışmasının detaylarına Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sayfasından ulaşılabilmektedir" dedi.

Meteorolojiden fotoğraf yarışması

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