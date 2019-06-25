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Meteorolojiden "güneş çarpması" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 10:10 | Son Güncelleme

Meteorolojiden "güneş çarpması" uyarısı

Meteorolojiden Orta Karadeniz için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Kastamonu, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'ta hafta boyunca hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4
ila 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların, güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
güneş çarpması KASTAMONU Samsun sıcak hava

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