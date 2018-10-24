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Meteorolojiden Güneydoğu için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağış bekleniyor

DİYARBAKIR (AA) - Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden, Şanlıurfa'nın Bozova, Hilvan ve Siverek, Diyarbakır'ın Çermik, Çüngüş, Dicle, Eğil, Hani, Kocaköy, Lice, Hazro ve Kulp, Batman'ın Kozluk ve Sason, Siirt'in Baykan, Şirvan ve Pervari ilçeleri ile Şırnak ve ilçelerinde bu akşam saat 18.00'den yarın saat 06.00'ya kadar gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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Batman Diyarbakır Meteoroloji Siirt Şanlıurfa şırnak

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