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Meteorolojiden Güneydoğu'da toz taşınımı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 20:28 | Son Güncelleme

Meteorolojiden Güneydoğu'da toz taşınımı uyarısı

DİYARBAKIR (AA) - Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Batman'da yarın 18.00'e kadar toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Açıklamada, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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Meteroloji 15. Bölge Müdürlüğü toz aşınımı uyarı

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