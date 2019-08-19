Meteoroloji'den İmamoğlu'na yanıt: 13 Ağustos'tan itibaren yayımladığımız diğer raporları dikkate almadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sel ve su baskınlarıyla ilgili olarak yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun sadece Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Ağustos Cumartesi günü saat 12.30'da yayımladığı uyarıyı dikkate aldığı, 13 Ağustos'tan itibaren yayımladığı diğer raporları ise dikkate almadığı belirtildi.

"Marmara Bölgesi ve İstanbul için beklenen kuvvetli yağışla" ilgili haberlerin Çarşamba-Perşembe ve Cuma günleri tüm basın-yayın organlarında yer aldığının kaydedildiği açıklamada, "Basın kuruluşlarımızın gösterdiği bu duyarlılığa da ayrıca teşekkür ediyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili olarak basına yapmış olduğu açıklamada ayrıca; 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı 'orta' şiddetli idi' demiştir. Bu doğru değildir. 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü Genel Müdürlüğümüz tarafından İstanbul için yayımlanan uyarıda yağış şiddeti; 'orta' değil, 'kuvvetli' olarak rapor edilmiştir."