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Meteoroloji'den İmamoğlu'na yanıt: 13 Ağustos'tan itibaren yayımladığımız diğer raporları dikkate almadı

19.08.2019 01:56 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sel ve su baskınlarıyla ilgili olarak yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "17 Ağustos 2019 Cumartesi günü Genel Müdürlüğümüz tarafından İstanbul için yayımlanan uyarıda yağış şiddeti; 'orta' değil, 'kuvvetli' olarak rapor edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji'den İmamoğlu'na yanıt: 13 Ağustos'tan itibaren yayımladığımız diğer raporları dikkate almadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sel ve su baskınlarıyla ilgili olarak yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun sadece Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Ağustos Cumartesi günü saat 12.30'da yayımladığı uyarıyı dikkate aldığı, 13 Ağustos'tan itibaren yayımladığı diğer raporları ise dikkate almadığı belirtildi.

"Marmara Bölgesi ve İstanbul için beklenen kuvvetli yağışla" ilgili haberlerin Çarşamba-Perşembe ve Cuma günleri tüm basın-yayın organlarında yer aldığının kaydedildiği açıklamada, "Basın kuruluşlarımızın gösterdiği bu duyarlılığa da ayrıca teşekkür ediyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili olarak basına yapmış olduğu açıklamada ayrıca; 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı 'orta' şiddetli idi' demiştir. Bu doğru değildir. 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü Genel Müdürlüğümüz tarafından İstanbul için yayımlanan uyarıda yağış şiddeti; 'orta' değil, 'kuvvetli' olarak rapor edilmiştir."

https://twitter.com/meteoroloji\_twi/status/1163116863699730433

İmamoğlu, 'Gecikme olması bizi üzdü' demişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumartesi günü yoğun yağmurun su baskınlarına neden olduğu bazı yerlerde incelemelerde bulunmuş, Meteoroloji'nin uyarı yapmakta çok geciktiğini belirterek "Gecikme olması bizi üzdü" demişti.

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada ise uzun yıllardır ihmal edilen altyapı çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını belirtmişti.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1163138586121768961

İstanbul

İstanbul'da Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış sele neden olmuştu.

Sel nedeniyle bazı bölgelerde yollar çökmüş, evleri su bastı, araçlar sele kapılmıştı.

Kapalıçarşı'yı da su basarken, Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Meteoroloji'den İmamoğlu'na yanıt: 13 Ağustos'tan itibaren yayımladığımız diğer raporları dikkate almadı

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