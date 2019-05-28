Meteorolojiden Isparta'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Isparta çevrelerinde bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde Göller Yöresi ile kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu

Karadeniz'in kıyı kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden sonra İç

Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

