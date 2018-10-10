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Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 19:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Sağanak yağış önümüzdeki günlerde de devam edecek. 5 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina kenarlarına sığındı.

Etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. Kısa süreli yağış ardından hava aydınlandı.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Bu akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış İstanbul'da önümüzdeki günlerde de devam edecek. 5 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

meteoroloji

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çıkmıyoz zaten elektrik düğmesinede basmıyoz oturuyoz mal gibi para harcamayalım diye bekleşiyoz mahallece
He gülüm be he gülüm be::))
TRAFİK ÇİLESİ. OLSA DA.. İSTANBUL A YAĞMUR YAĞMASI.. BİR BAŞKA GÜZEL..
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