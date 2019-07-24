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Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul ve Kocaeli için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL,(DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul ve Kocaeli için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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