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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 21:56 | Son Güncelleme

 METEOROLOJİ, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Erhan TEKTEN/İstanbul, (DHA)- METEOROLOJİ, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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