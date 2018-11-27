METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE ÇANAKKALE İÇİN FIRTINA UYARISI 

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın için, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara'nın Batısı ve Kuzey Ege'de poyraz fırtınası uyarısı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğuya (Poyraz) dönerek kuvvetini arttırması; İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara'nın Batısı ve Kuzey Ege'de Perşembe gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

