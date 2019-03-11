Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da yarın şiddetli yağışın beklendiğini duyurdu. Yapılan duyuruda, “Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Trakya ve İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak yağışa ilişkin bir duyuru yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (40-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

