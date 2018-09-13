Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı

İstanbul DHA - METEOROLOJİ, İstanbul'da bugün öğleden sonra başlayacak yağmurun yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da yerel olarak görüleceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması ve yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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