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Meteorolojiden "İstanbul'da kasımda kar yağışı" iddiasına ilişkin açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 19:48 | Son Güncelleme

"Haberler Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklı değildir. Bir aydan fazla bir dönemi kapsayacak herhangi bir bölge için hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir"

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, "İstanbul'da kasım sonunda kar yağışı bekleniyor" iddialarının kaynağının kurum olmadığı belirtilerek, "Bir aydan fazla bir dönemi kapsayacak herhangi bir bölge için hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "İstanbul’da kasım sonunda kar yağışı beklendiği" iddialarını içeren haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Haberlerin kurum kaynaklı olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir aydan fazla bir dönemi kapsayacak herhangi bir bölge için hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mevsimlik tahminlerine göre bu kış mevsiminin İstanbul özelinde yağış bakımından mevsim normalleri civarında, hava sıcaklıklarının ise uzun yıllar ortalamalarından 0,5-1,0 derece daha sıcak geçeceği öngörülmektedir. Uzun yıllar ortalamalarından daha sıcak geçmesi beklenen kış mevsiminde soğuk hava dalgalarının ve kar yağışlarının meydana gelmeyeceği anlamı çıkarılmamalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminler olarak 'www.mgm.gov.tr' adresinde yayınlanmaktadır. Mevsimlik tahmin ürünlerinin takip edilmesi uzun vadeli planlama çalışmalarında değerlendirilebilir."

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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