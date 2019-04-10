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Meteorolojiden "kar erimesi" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:56 | Son Güncelleme

Meteorolojiden "kar erimesi" uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde kar erimelerine bağlı sel ve heyelan bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney ve doğusu ile Şırnak ve Siirt'in doğusunda devam eden sağanak ve hava sıcaklıklarının artması nedeniyle yüksek rakımlı yerlerde kar erimeleri olabileceği tahmin ediliyor.

Kar erimelerine bağlı olarak dere yatakları ve ovalarda oluşabilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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kar erimesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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