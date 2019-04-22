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Meteorolojiden kar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:47 | Son Güncelleme

Meteorolojiden kar uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Tokat, Ordu, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç
kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde
karla karışık yağmur ve yer yer kar olması bekleniyor.

Ayrıca, tarımsal faaliyetin olduğu İç
Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç
kesimleri ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde gece ve sabah
saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette
zirai don riski bulunuyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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