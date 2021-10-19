Meteorolojiden kar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (19 Ekim yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeybatısı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Çankırı, Siirt, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ağrı çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

5 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı uyarıda bulundu.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

19 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Az bulutlu

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AĞRI °C, 14°C

Çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 15°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı bulutlu





