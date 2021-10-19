Meteorolojiden kar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (19 Ekim yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeybatısı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Çankırı, Siirt, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ağrı çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı uyarıda bulundu.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu
ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AĞRI °C, 14°C
Çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu
ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 15°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
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