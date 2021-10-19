HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteorolojiden kar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (19 Ekim yurtta hava durumu)

Meteorolojiden kar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (19 Ekim yurtta hava durumu)

19.10.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19 Ekim verilerine göre Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde kar bekleniyor.

Meteorolojiden kar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (19 Ekim yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeybatısı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Çankırı, Siirt, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ağrı çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

5 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı uyarıda bulundu.

METEOROLOJİ

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

19 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu

ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AĞRI °C, 14°C
Çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu

ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 15°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

1

2

3

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Endişelen görüntü! Binlercesi kıyıya vurduEndişelen görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu
PARTNEROkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmışOkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Suç örgütü liderliğiyle yargılanan sanıktan hakime: Hanımı yönetemiyorum örgütü nasıl yöneteyim

Suç örgütü liderliğiyle yargılanan sanıktan hakime: Hanımı yönetemiyorum örgütü nasıl yöneteyim

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

ABD'den çok kritik Türkiye ve F-35 açıklaması

ABD'den çok kritik Türkiye ve F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.