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Meteorolojiden kar uyarısı! Marmara'ya ne zaman kar yağacak?

12.12.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojinin son verilerine göre hafta ortasına kadar tüm ülkede sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle beraber sağanak yağışlar yerini kar yağışına bırakacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yaptığı açıklamada çarşamba günü itibarıyla Marmara'da kar yağışı beklediğini duyurdu.

Meteorolojiden kar uyarısı! Marmara'ya ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, sağanak yağışların yurdu etkisi altına almasının ardından hafta ortasında sıcaklıklar düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkisini gösterecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul da bugün bulutlu, sağanak yağışlı hava var. Yağışların öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Çarşamba günü ise Marmara’da kar yağar” şeklinde açıklama yaptı.

SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Manisa, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2); Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir’in kuzey ilçeleri ile Çanakkale’nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji hafta ortasının ardından kar yağışı geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok şehrini etkisi altına alacak sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe gününden itibaren kar yağışları görülecek.

MARMARA'YA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul (öğleden sonra), Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa yağışlı. İzmir'in kuzeyi ile Çanakkale de kuvvetli. Batıda güneyli kuvvetli rüzgarlar var. Sıcaklık ortalamanın üzerinde devam ediyor. Çarşamba günü Kuzey Batı (Marmara) soğuk hava geliyor. Sıcaklıklar bugüne göre 10 C düşecek. Marmara’nın yükseklerine Uludağ, Kartepe kar yağar. Şehir merkezine kar yağmaz. Trakya, İç Ege Batı Karadeniz içi ve iç Anadolu’da kar yapar” şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan Ankara’da Perşembe günü kar yağışı bekleniyor. Ayın 20’sinden sonra ise Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne, Çanakkale gibi şehir merkezlerinde de kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6

Diyarbakır: Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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