Meteorolojiden kar ve buzlanma uyarısı (2 Kasım Perşembe hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Artvin ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Batı ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın bugün (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı, güneybatısının yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güney çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan zamanla kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyılarından başlamak üzere, İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Edremit Körfezi'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu, batı çevreleri zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin sabah saatlerinde hafif yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde güneydoğusunun yer yer çok bulutlu Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Sabah saatlerinde çok bulutlu hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu

