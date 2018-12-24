Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Marmara'nın doğusu için kar uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışın sabah saatlerinden sonra yükseklerden başlayarak kara dönüşmesi bekleniyor.

Bolu, Kastamonu, Düzce ve Karabük çevreleriyle Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (7-15 santimetre, yüksekleri 20 santimetre) olması tahmin edilen yağışların başta Bolu Dağı geçişinde olmak üzere ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Ege'de de yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Uşak çevreleriyle Manisa'nın doğu ve yüksek kesimlerinde kara dönüşmesi ve kuvvetli (10-20 santimetre) olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeybatısında da yağmur şeklinde başlayacak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde kara dönüşmesi ve kuvvetli (8-15 santimetre, yüksekleri 20 santimetre) olması tahmin ediliyor.