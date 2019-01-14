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Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 15:06 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ  fırtına ve kar uyarısında bulundu.

İSTANBUL, (DHA) METEOROLOJİ fırtına ve kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar uyarısında şöyle denildi:

"Yarın öğle saatlerinden itibaren; Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri), Marmara'nın doğusu (Bilecik, Balıkesir'in doğusu ile Sakarya, Bursa illerinin yüksekleri) ile Afyon, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm), Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteorolojiden yapılan ikinci uyarı ise fırtınaya yönelik oldu.

Denizlerde fırtınanın etkili olacağı belirtilen açıklama ise şu şekilde:

-Akdeniz’de rüzgarın Salı günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75- 90 km/sa) kuvvetli fırtına, zaman zaman 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

-Kuzey Ege’de rüzgarın Salı günü sabah saatleri ile Çarşamba sabah ilk saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

-Güney Ege’de rüzgarın Salı günü öğle saatleri ile Çarşamba günü öğle saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

-Marmara Denizi’nde rüzgarın Salı günü öğle saatleri ile akşam saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

-Batı Karadeniz’de rüzgarın Salı günü öğle saatleri ile Çarşamba günü ilk saatler arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

-Doğu Karadeniz’de rüzgarın Çarşamba günü ilk saatler ile öğle saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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