Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

İSTANBUL, (DHA) METEOROLOJİ fırtına ve kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar uyarısında şöyle denildi:

"Yarın öğle saatlerinden itibaren; Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri), Marmara'nın doğusu (Bilecik, Balıkesir'in doğusu ile Sakarya, Bursa illerinin yüksekleri) ile Afyon, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm), Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteorolojiden yapılan ikinci uyarı ise fırtınaya yönelik oldu.

Denizlerde fırtınanın etkili olacağı belirtilen açıklama ise şu şekilde:

-Akdeniz’de rüzgarın Salı günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75- 90 km/sa) kuvvetli fırtına, zaman zaman 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.