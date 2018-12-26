HABER

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 08:15 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının ülke genelinde 6 ila 12 derece arasında azalacağı ve yurdun büyük bölümünde kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağışların görüleceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı

ANKARA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının ülke genelinde 6 ila 12 derece arasında azalacağı ve yurdun büyük bölümünde kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağışların görüleceği uyarısında bulundu. Açıklamada, vatandaşlar ve sürücüler, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.
Meteoroloji'den yapılan hava tahmin raporuna göre; hava sıcaklığı ülke genelinde hissedilir derecede (6-12 derece) azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek.
KAR YAĞIŞI
İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerleri ile Güneydoğu Anadolu'nun 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Bu bölgelerde vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
KUVVETLİ YAĞMURLAR
Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiği kaydedildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları vurgulandı.
ZİRAİ DON UYARISI
Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtilen açıklamada üreticilerin hazırlıklı ve tedbirli olunmaları gerektiği kaydedildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İstanbul'da kar yağışı! Çamlıca Tepesi beyaza büründüİstanbul'da kar yağışı! Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Kiraz'da kar yağışı etkili olduKiraz'da kar yağışı etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çürümüş halde bulundu! Adana'da korkunç görüntü

Çürümüş halde bulundu! Adana'da korkunç görüntü

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Yüzme havuzuna traktör girdi

Yüzme havuzuna traktör girdi

Tüm yurt beyaza büründü!

İstanbul'da kar yağışı! Çamlıca Tepesi beyaza büründü

Kavga ettiği karısını haşladı!

Kavga ettiği karısını haşladı!

Kar tatili olan yerler! 26 Aralık Çarşamba günü (bugün) birçok ilde eğitime ara verildi

Birçok ilde eğitime ara verildi! İşte liste...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.