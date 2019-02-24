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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 18:38 | Son Güncelleme

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı,
iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus
öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde
güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege
ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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