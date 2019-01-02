Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için yarın öğleden itibaren cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölge genelinde etkili olan rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren cuma gününe kadar şiddetini artırarak güneyden kuvvetli, zaman zaman fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Açıklamada, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

