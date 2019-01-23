Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya ve Karaman'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Konya ve Karaman'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli fırtınanın cuma günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmininde bulunuldu.
Açıklamada, kuvvetli fırtına sebebiyle başta soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri olmak üzere, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
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