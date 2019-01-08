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Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

Aksaray ve Karaman'da yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Aksaray ve Karaman'da yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Aksaray ve Karaman'da yarın sabah saatlerine kadar etkili olacak kar yağışının, gün boyu aralıklarla devam edeceği, yer yer kuvvetli gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer tipi sebebiyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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Aksaray kar yağışı Karaman Kuvvetli

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