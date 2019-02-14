HABER

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 04:21 | Son Güncelleme

Hatay ve Osmaniye'de bugün kuvvetli rüzgar bekleniyor

Hatay ve Osmaniye'de bugün kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Osmaniye'nin Toprakkale, Hasanbeyli, Düziçi ve Bahçe ilçeleri ile Hatay'ın Antakya, Yayladağı, İskenderun, Arsuz, Payas, Belen, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Orta ve Doğu Akdeniz açıkları ile Hatay kıyılarında ise fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

PARTNERBerlin in İstanbulBerlin in İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!
Silivri'de metruk bina alev alev yandıSilivri'de metruk bina alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana hatay Kuvvetli Rüzgar Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! O kurul yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal etti

Dikkat! Seferler iptal edildi

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Şişli'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Eski koca dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.