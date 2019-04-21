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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:41 | Son Güncelleme

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye
ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu,
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla
karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam
saatlerinde Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak
kuvvetli olması öngörülüyor.

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kuvvetli yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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