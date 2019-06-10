Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Balıkesir ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bayram haftası boyunca bölgemizde etkili olan sıcak havanın yerini önümüzdeki hafta boyunca bölgemizin büyük bölümünde yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlara bırakması bekleniyor. Hafta boyunca bölgemizde görülecek olan yağışların, bölgemizin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının biraz azalarak hafta ortasından itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu tahminleri için kısa süreli tahminlerimiz ve uyarılarımızın takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

