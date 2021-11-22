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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (22 Kasım 2021 yurtta hava durumu)

22.11.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 22 Kasım verilerine göre öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ve Antalya'nın batı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren ise Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (22 Kasım 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

22 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 14°C
Parçalı az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

AMASYA °C, 16°C
Parçalı az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı az bulutlu

TOKAT °C, 14°C
Parçalı az bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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