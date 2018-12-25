HABER

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 14:04 | Son Güncelleme

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusunda (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Kayseri) kar yağışlarının kuvvetli (10-20 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

Yağış ve sonrasında görülecek kuvvetli buzlanma ve don olayı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği öngörülüyor.

Aynı saatlerde Doğu Karadeniz'de başlayacak yağışların, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde (300 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) yoğun kar (20 santimetre ve üzeri), Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağmur (30-60 kilogram/metrekare) şeklinde olması bekleniyor.

Muhtemel buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Beyoğlu'nda otomobile ateş açıldıBeyoğlu'nda otomobile ateş açıldı
Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandıŞanlıurfa'da eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar Meteoroloji uyarı

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı

Meral Akşener konuşurken araya girdi! Sözleri olay yarattı

Akşener konuşurken araya girdi... Sözleri olay yarattı!

İstanbul'daki helikopter kazasında yaralanan asker şehit oldu

Helikopter kazasında ağır yaralanmıştı

Hulusi Akar'dan 'tek tip askerlik' açıklaması!

Hulusi Akar'dan 'tek tip askerlik' açıklaması!

İstanbul için bir uyarı da İSKİ'den

İstanbul için bir uyarı da İSKİ'den

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya çok sert yanıt

Sert açıklama: Türk Ordusu'nu karalayamaz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.