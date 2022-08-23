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Meteorolojiden Marmara için yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

23.08.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden havalar, bazı illerde yerini yağışlara bırakıyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada yağışların, bugün öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden Marmara için yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (DHA)

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