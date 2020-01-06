HABER
  4. Meteorolojiden Mersin için 'kırmızı' uyarı (2)

Meteorolojiden Mersin için 'kırmızı' uyarı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 01:09 | Son Güncelleme

VALİLİK SEL VE SU TAŞKINLARINA KARŞI UYARDI  Mersin Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre kenti sabah saatlerinde etkisi altına alacağı düşünülen sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı.

VALİLİK SEL VE SU TAŞKINLARINA KARŞI UYARDI
Mersin Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre kenti sabah saatlerinde etkisi altına alacağı düşünülen sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı. Sağanak ve fırtınanın ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar (Hava, Deniz, Kara ulaşımı) gibi olumsuzlara neden olabileceğinin belirtildiği açıklamada, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Park halindeki midibüs kundaklandıPark halindeki midibüs kundaklandı
Erzincan’da kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 3 yaralıErzincan’da kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Nasrallah'tan ABD'ye tehdit

Nasrallah'tan ABD'ye tehdit

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kasım Süleymani' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kasım Süleymani' açıklaması

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Orantısız şekilde karşılık veririz

Trump'tan İran'a yeni tehdit!

Macron ve Trump arasında dikkat çeken İran görüşmesi!

Macron ve Trump arasında dikkat çeken İran görüşmesi!

Yaşlı çifti karbon monoksit zehirlenmesi ayırdı

Yaşlı çifti karbon monoksit zehirlenmesi ayırdı

Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı

Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı!

FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı

FSM Köprüsü çıkışında otomobil alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.