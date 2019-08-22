HABER

Meteorolojiden orman yangını uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 17:47 | Son Güncelleme

Muğla'da yüksek sıcaklık ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklar ile meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Muğla'da yüksek sıcaklık ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklar ile meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla genelinde yarından itibaren 26 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklıkların etkili olması bekleniyor.

İl genelinde en yüksek hava sıcaklığının 40 derece, nem oranının ise yüzde 15-30 olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklık ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklar ile meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

PARTNER Bu besinler güzelleştiriyor Bu besinler güzelleştiriyor
Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattıOğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı
Dev Atatürk maskı temizlendiDev Atatürk maskı temizlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düşük nem Meteoroloji orman yangını risk uyarı Yüksek Sıcaklık

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Alev alev yanıyor! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

Alev alev yanıyor! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Zor günler! Mide ameliyatı sonrası...

Zor günler! Mide ameliyatı sonrası...

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'in simgesi dev Atatürk maskı temizlendi

Dev Atatürk maskı temizlendi

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde deprem!

Şırnak şehitleri uğurlandı

Şırnak şehitleri uğurlandı

Son dakika Balıkesir Edremit'te yangın! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

Alev alev yanıyor! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

Fethiye’de makilik alanda yangın

Fethiye’de makilik alanda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.