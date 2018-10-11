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Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:59 | Son Güncelleme

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneyinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneyinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Düzce, Bolu, Ordu, Eskişehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleriyle İstanbul'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu akşam saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Mardin'in doğu kesimlerinde toz taşınımı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış

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