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Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 22:47 | Son Güncelleme

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara bölgesinin bazı illerinde yarın sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, havanın yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak

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