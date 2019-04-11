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Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 08:26 | Son Güncelleme

Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta
Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde aralıklı
sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2-4 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir
değişiklik olmayacak.

Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış uyarısı

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