Meteorolojiden sağanak uyarısı

Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin belli kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzeyinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Karadeniz, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzurum, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

