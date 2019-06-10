HABER

Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 08:23 | Son Güncelleme

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Siirt hariç) ile Sinop, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın güney ve doğu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde biraz azalarak mevsim
normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle
saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu
Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve
güneydoğu yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Bayramın ardından ilk mesai!Bayramın ardından ilk mesai!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış uyarı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Evlerinin içerisinde boğulacaklardı! Son anda kurtarıldılar

Evlerinin içerisinde boğulacaklardı! Son anda kurtarıldılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Adası'nı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bakan Soylu, bayram tatilinde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı

9 günde 86 kişi hayatını kaybetti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Bayramın ardından ilk mesai!

Muğla'da boğa festivali heyecanı! Gözlerini kırpmadan izlediler

Muğla'da ilk! Gözlerini kırpmadan izlediler

New York kırmızı beyaza büründü

Bu karenin nerede çekildiğini duyan şaşırmadan edemiyor

Beraber alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Beraber alkol aldığı arkadaşını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.