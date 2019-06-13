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Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 12:13 | Son Güncelleme

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra görüleceği tahmin edilen sağanağın Samsun, Ordu, Tokat, Amasya ve Çorum, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Karaman, Yozgat ve Sivas, Trabzon, Giresun, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimleri ile Adana ve Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak uyarısı

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